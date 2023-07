Le manga "Blue Giant" : du jazz plein la figure

Ce n’est pas sans raison si l’œuvre rencontrera un succès immédiat dès sa sortie au Japon. "Blue Giant" se classera dans le top des ventes de la semaine très régulièrement. C’est avant tout dans le dessin de Shinichi Ishizuka que réside la clé d’une telle réussite. De premier abord, le lecteur peut être sceptique face au sujet. Comment retranscrire les émotions et la puissance de la musique, en particulier du Jazz ? Pas d’inquiétude, la précision et l’intensité des traits de l’auteur vous feront ressentir jusqu’aux vibrations des instruments et vous transporteront en plein cœur des salles de concert.

Si "Blue Giant" est bien catégorisé comme manga pour adulte, ses codes rappellent ceux du shonen pour adolescent (un jeune garçon sans talent particulier, travaillant d’arrache-pied pied pour atteindre les sommets). Une approche intelligente de l’auteur qui rend de cette façon son œuvre accessible au plus grand nombre et ce malgré un sujet qui peut paraître réservé aux initiés. Car oui si le jazz est le sujet principal, c’est surtout l’aventure de Dai qui se veut captivante. Shinichi Ishizuka est passé maître dans l’art de raconter la complexité du sentiment humain. Vous assisterez avec émotion à la construction de Dai Miyamoto et de sa légende. Motivant, humain, remplit de compassion et de passion, ce manga est une lecture qui fait du bien.

Vous vous surprendrez même à chantonner les airs joués par Dai. Les plus passionnés n’hésiteront pas à écouter les géants du jazz pendant leur lecture plus que conseillée. "Blue Giant" disponible en 10 tomes chez Glénat.