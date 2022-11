Le manège du Val de Lienne (Stoumont) menacé de fermeture

L’asbl "Le Val de Lienne", à Neufmoulin, dans la commune de Stoumont, se retrouve face à une difficulté majeure. Ce cercle équestre doit trouver d’ici fin mars l’argent nécessaire à l’achat des terrains sur lesquels elle organise ses activités, soit 125.000 euros. Sans cela, elle devra mettre la clé sous la porte.

" L’asbl n’est pas propriétaire des terrains sur lesquels le manège est construit, et fin mars 2023 nous nous voyons dans l’obligation d’acheter ces terrains puisque notre bail se termine, ou de mettre la clé sous la porte. Actuellement, nous sommes en pleines négociations avec les banques et nous avons lancé un crowdfunding pour essayer de récolter des fonds pour nous aider à payer les frais de notaire, les frais de dossier et pour nous aider dans cet emprunt. Nous avons une multitude de projets : la construction d’une piste, l’achat de nouveaux chevaux, la retraite de certains autres chevaux, la construction de nouveaux boxes, mais ici, notre principal objectif c’est d’abord de continuer à pouvoir faire vivre le manège et d’accueillir toutes ces personnes qui en dépendent et qui ont à cœur de continuer à venir monter ici ", détaille Alixia Lafontaine, secrétaire de l’asbl.