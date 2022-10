Le manchot empereur classé comme "espèce en danger" à cause de la fonte de la glace en Antarctique.

Célèbre depuis la sortie du documentaire réalisé par le Français Luc Jacquet "La Marche de l'empereur" en 2005, le manchot empereur est le plus grand et le plus imposant de tous les manchots. Mais sa survie est menacée, compte tenu de l'inquiétante fonte de la glace de mer en Antarctique sous l’effet du réchauffement climatique.

Le gouvernement américain a tiré la sonnette d’alarme cette semaine en déclarant officiellement cette espèce "en danger".

Plus exactement, c’est le Service américain de la pêche et de la faune sauvage (US Fish and Wildlife Service) qui a décidé de renforcer les protections en vertu de la loi sur les espèces menacées d'extinction à cause de la crise climatique et qui concerne déjà l'ours polaire, le phoque annelé ainsi que diverses espèces de corail.

La glace et les poissons et crustacés qui peuplent les eaux de l’Antarctique sont essentiels à la survie du manchot empereur, aussi bien en termes de denrées alimentaires que de refuge. Or la fonte de la glace et l’acidification des océans, qui réduit notamment l’approvisionnement en krill, les privent de ces deux ressources essentielles à leur survie.