Le "managing up" ou l'art de bien gérer ses relations avec son supérieur.

Les jeunes parlent beaucoup plus librement de leurs aspirations professionnelles que leurs aînés mais ils n’en restent pas moins avides de conseils pour les réaliser. Beaucoup d’entre eux se sentent démunis face à des managers qui leur demandent de montrer leur implication en se surinvestissant dans leur carrière. Une situation à laquelle la méthode du "managing up" peut remédier.

L’expression anglophone "managing up" se réfère au fait d’améliorer la qualité de ses relations avec son supérieur hiérarchique. En d’autres termes, d’apprendre à manager son N+1. Il est essentiel d’être en bons termes avec son responsable pour s’épanouir professionnellement et faire évoluer sa carrière. Les augmentations salariales, les promotions et l’affection sur des missions intéressantes sont autant de paramètres sur lesquels votre supérieur hiérarchique peut influer.