Le manager de Mötley Crüe accuse les représentants du guitariste Mick Mars de "maltraitance"

Le conflit entre Mötley Crüe et son ancien guitariste Mick Mars se complique, le manager du groupe accusant maintenant les représentants du musicien de "maltraitance envers les personnes âgées".

Pour rappel, Mick Mars a récemment intenté un procès à Mötley Crüe, affirmant que sa part des bénéfices du groupe a été sévèrement réduite et qu’il a été renvoyé du groupe malgré son désir d’en rester membre après s’être retiré des tournées. Il a également insinué que le bassiste Nikki Sixx jouait sur des pistes préenregistrées pendant les concerts du groupe.

Mötley Crüe a alors répondu via un avocat : "Se retirer de la tournée, c’est se retirer du groupe". Un autre communiqué affirmait que le jeu de Mick Mars avait considérablement diminué et que son représentant l’avait manipulé pour qu’il intente une action en justice contre son groupe. Ce à quoi Mars a répondu : "J’ai porté ces salauds pendant des années".

À 71 ans, Mars est nettement plus âgé que les trois autres membres fondateurs de Mötley Crüe, dont l’âge varie entre 60 et 64 ans. Aujourd’hui, le manager du groupe, Allen Kovac, affirme que le guitariste est victime de "maltraitance" de la part de ses propres représentants.

Kovac a déclaré à Variety dans une nouvelle interview : "[Mick Mars a] attaqué le groupe, et il l’a fait de manière calomnieuse, avec de fausses accusations et une présentation erronée des faits aux fans. Mick n’est pas la victime. Les victimes sont Mötley Crüe et la marque, dont Mick est si fier."

Il poursuit : "Ce qui me dérange, ce n’est pas Mick, mais ses représentants, qui l’ont guidé pour qu’il dise et fasse des choses nuisibles à la marque à laquelle il tient tant, Mötley Crüe. Il souffre d’une maladie dégénérative et les gens profitent de lui. C’est ce qu’on appelle de la maltraitance de personnes âgées".

L’avocat du guitariste, Edwin F. McPherson, a quant à lui déclaré : "Il est intéressant que ces déclarations sur le jeu de Mick soient faites par des employés de Mötley Crüe, qui dépendent du groupe pour leur "survie". J’ai remarqué qu’il n’y a aucune déclaration de qui que ce soit concernant le jeu – ou l’absence de jeu – de la part des autres membres."

Même si le conflit juridique se poursuit, Mötley Crüe – avec le nouveau guitariste John 5 – poursuivra sa tournée mondiale en tête d’affiche avec Def Leppard qui passera par chez nous cet été au Graspop à Dessel.