Le manager de la RUS Beloeil démissionne, au lendemain de leur titre en P1

Une réunion est prévue ce lundi soir avec l’entraîneur Chemcedine El Araïchi et les joueurs "l’entraîneur et son staff prendront la décision de voir si eux continuent ou pas" précise Christophe Debaisieux "on verra aussi avec les joueurs si eux désirent partir vers d’autres clubs. C’est vraiment bien triste cette ambiance, toucher la nationale c’était mon souhait quand j’avais repris la responsabilité de manager, et maintenant l’ambiance est absolument détestable."

Depuis dimanche après-midi, la RUS Beloeil est pourtant le premier club champion en Belgique, toutes séries confondues. Le club a survolé sa division, engrangeant 21 victoires en 25 matches.