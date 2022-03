Le Malinois Nikola Storm dans la présélection des Diables rouges pour les amicaux de mars

Nikola Storm fait partie de la présélection de Roberto Martinez pour les prochains matches amicaux des Diables rouges face à l’Irlande (26 mars) et le Burkina Faso (29 mars). C’est son club, le KV Malines qui l’a annoncé mardi soir.

Une petite surprise pour l’ailier gauche du Kavé, contacté par nos confrères du Nieuwsblad. "Ce n’est pas une chose à laquelle je m’attendais", a réagi le joueur de 27 ans.

Après des passages à Bruges, à Zulte Waregem et OHL, Storm a trouvé son bonheur à Malines où il avait déjà marqué 11 buts la saison dernière. Un butin qu’il a déjà dépassé avec 15 buts et 5 passes décisives cette saison, de quoi en faire le meilleur buteur belge de notre championnat (avec Jelle Vossen).

Des statistiques qui ont manifestement attiré le staff de Roberto Martinez. Le sélectionneur a d’ores et déjà annoncé qu’il n’appellerait que des joueurs ayant collectionné moins de 50 caps en équipe nationale pour les prochains rendez-vous des Diables rouges.

International belge jusqu’à la catégorie U19, Storm n’a plus endossé le maillot de la Belgique depuis 2012. Dix ans plus tard, il rêve désormais de gravir les échelons et de vêtir à nouveau cette vareuse prestigieuse. Il sera fixé le 18 mars lorsque Roberto Martinez rendra sa sélection.

Malines est brillant 6e de notre championnat à six points de la 4e place occupée par Anderlecht et avec un match en moins que les Mauves.