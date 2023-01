Le "mâle sigma", le nouveau modèle à suivre sur TikTok ?

Deux ans plus tard, Tik Tok s'empare de ces termes. Lorsque l'on tape le hashtag "sigmagrindset" ou "sigma male" sur l'application chinoise, on retrouve des milliers de vidéos mettant à l'honneur des personnages masculins fictifs : Thomas Shelby de "Peaky Blinders", Nate de la série "Euphoria" ou plus récemment, Patrick Bateman de "American Psycho".

Attirant principalement des admirateurs masculins qui les trouvent attrayants, ces personnages sont devenus emblématiques et, dans certains cas, inspirants. A l'heure actuelle, le hashtag sigmamales totalise 4,3 milliards de vues. On y voit des vidéos de développement personnel et de conseils avec en fond des musiques pop. Selon le média GQ, "une partie de l’attrait réside dans la possibilité de s’attribuer une étiquette et de se sentir validé par une communauté, comme un test de personnalité qui permettrait aux gens de s’identifier à tel ou tel club".