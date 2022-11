Le mal-être de l’enveloppe bien-être : le gouvernement fédéral n'a toujours pas trouvé d'accord et va mettre sur pied deux groupes de travail

Le gouvernement fédéral s’en serait sans doute bien passé, mais Alexander De Croo va devoir jouer les équilibristes entre les différents partenaires de sa majorité alors que son parti (l’Open VLD) est malmené ces derniers jours (comme la secrétaire d’État au budget Eva De Bleeker ou le vice-premier, ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne).

À présent, il revient au gouvernement fédéral de s’accorder sur la répartition de l’enveloppe bien-être, remplie de 900 millions €!

À quoi sert cette enveloppe ?

Comme l’explique Jean Faniel, politologue et directeur du CRISP (le Centre de recherche et d’information sociopolitiques) , l’enveloppe bien-être est une sorte de budget dégagé par le gouvernement fédéral pour deux ans, afin de revaloriser certaines prestations sociales. C’est le cas "des pensions, des allocations de chômage, des revenus complémentaires ou de substitution qui arrivent pour les indépendants en cas d’incapacité de travail, de handicap, ou bien encore en matière de protection sociale hors de la Sécurité sociale." Ce mécanisme permet donc de venir en aide aux allocataires sociaux, aux pensionnés, handicapés, travailleurs en congé de maladie ou certains indépendants. La répartition de cette enveloppe revient aux partenaires sociaux. Faute d’accord entre patrons et syndicats, le gouvernement reprend la main. C’est là que l’on se trouve actuellement.

Tensions politiques sur fond de tensions sociales

Cela ne s’annonce pas plus simple entre les partenaires gouvernementaux. Alors que du côté patronal, il était question de réduire cette enveloppe, le gouvernement a bien confirmé que la totalité des 900 millions € serait allouée.

L’affectation de cette enveloppe se voit aussi liée à des tractations politiques et liées à d’autres dossiers, comme la baisse de cotisations sociales pour les entreprises ou l’octroi de primes exceptionnelles au personnel des secteurs/entreprises qui ont réalisé des bénéfices malgré la crise.

Les tensions entre patrons et syndicats sur la hausse hypothétique des salaires ou l’enveloppe bien-être se retrouvent ainsi entre gauche et droite du gouvernement fédéral.

Le conseil des ministres de ce vendredi constate qu’il n’y a pas d’accord sur l’enveloppe bien-être et des primes dans les entreprises. À propos de l'enveloppe bien-être, les libéraux s’interrogeraient notamment sur les pièges à l’emploi que cela constituerait si les allocations de chômage venaient à augmenter. Et quant aux primes versées aux travailleurs des secteurs qui se portent bien, il resterait de nombreuses interrogations sur les catégories que cela toucherait concrètement. Le gouvernement va temporiser et mettre sur pied deux groupes de travail sur ces thématiques. Le gouvernement fédéral espère disposer d’un accord pour la semaine prochaine, accord alors à soumettre aux partenaires sociaux.