"Le mal est de retour"

Dans la seconde partie de son discours, Volodymyr Zelensky semble cette fois davantage s’adresser à son peuple. "Tout mal se termine toujours de la même manière", affirme-t-il. "Il se termine. […] Et la preuve de cela s’appelle 'Werewolf'. C’est l’ancien quartier général et le bunker d’Hitler près de Vinnytsia. Et il n’en reste que quelques pierres. Les ruines d’une personne qui se considérait comme grande et invincible. Ceci est un guide pour nous tous et les générations futures. […] La vérité l’emportera et nous surmonterons tout !"

"Ici, Volodymyr Zelensky suggère qu’ils vaincront cette guerre comme ils l’ont fait pour la Seconde Guerre Mondiale", analyse encore Barbara De Cock. "Mais la défaite d’Hitler était la cause de nombreux facteurs. Je ne sais donc pas à quel point il considère qu’il anéantira le président russe, Vladimir Poutine." conclut l’experte.