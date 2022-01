Le Making Of : Cheap Trick ''Cheap Trick at Budokan'' 1978

Enregistré à Tokyo les 28 et 30 avril 1978, l’album live du groupe de rock américain sort au Japon en octobre de la même année et en février 79 dans le reste du monde. Après trois premiers albums au succès mitigé, Cheap Trick publie des meilleurs live de l’histoire du rock. Le groupe exploite l’énergie brute de leur incroyable spectacle, de la musique vibrante, plus énergique et excitante que tout ce qu’ils avaient fait auparavant. Le 33 tours reste classé pendant plus d’un an dans les charts et dépasse les trois millions d’exemplaires vendus. Il fait partie des ''1001 Albums You Must Hear Before You Die’’.