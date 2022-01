Le Making Of 19h : Red Hot Chili Peppers “One Hot Minute” 1995

Sixième album du groupe américain de rock alternatif, Red Hot Chili Peppers, sorti le 12 septembre 1995 sur le label Warner Bros. ''One Hot Minute'' est un peu particulier dans la carrière des Red Hot Chili Peppers. En effet, ce sera le premier et le seul album du groupe à avoir été enregistré en compagnie du guitariste Dave Navarro (Jane’s Addiction). Navarro remplace John Frusciante, parti alors se refaire une santé. Navarro apportera une petite touche hard rock à l’ensemble. C’est sur cet LP que l’on retrouve des classiques tels que "My Friends", "Aeroplane" ou encore "Coffee Shop".

Tous les jours de la semaine à 19h, dans ''On The Road Again'', Marc Ysaye retrace pour vous les meilleurs moments du ''Making Of'' : l’histoire de la création de grands albums de l’Histoire du Rock. Réécoutez les Making Of ICI