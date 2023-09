Le Makeover : la tendance des réseaux sociaux pour relooker votre intérieur à bas prix

Beaucoup de vidéos existent sur les réseaux sociaux, toutes aussi satisfaisantes les unes que les autres. À regarder c’est facile, mais à réaliser… pas sûre.

“Le plus difficile c’est de savoir ce que l’on a envie de faire. Ensuite, c’est la mise en place, donc aller acheter le matériel, trouver la décoration adéquate, prendre le temps de bricoler, les imprévus qui arrivent plus souvent qu’on le croit aussi. La première fois ça va être compliqué mais avec le temps, ça devient de plus en plus facile.” explique Amélia.

Pour Amélia, les réseaux sociaux donnent envie à plus en plus de monde de se mettre au makeover. Les avantages : le prix, la rapidité mais aussi le sentiment de fierté de se débrouiller seul.