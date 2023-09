Le maître Fabian Cancellara félicite l'élève Remco Evenepoel : "Être aussi bon au chrono à 23 ans, c'est impressionnant"

Les rumeurs vont bon train sur la potentielle arrivée de Greg Van Avermaet au sein de l'équipe suisse. "On ne lui a pas parlé", assure Fabian Cancellara. Le champion olympique de 37 ans prendra sa retraite à la fin de la saison et pourrait se reconvertir dès l'année prochaine. "Il doit encore profiter comme coureur avant de raccrocher et puis, il aura besoin de temps pour réfléchir", nous confie l'ex-coureur. "C'est un profil intéressant... pour tout le monde." Du côté de Cancellara, on ne botte pas complètement en touche mais on laisse planer le doute.

Il faut dire que son équipe s'est bien agrandie, aussi bien côté staff que côté coureurs. L'actuel noyau composé de 27 coureurs est taillé pour le World Tour. Mais passer dans la cour des grands n'est pas l'objectif premier du patron suisse : "Notre philosophie n'a pas changé, on veut continuer à bosser comme on le fait depuis le début, gagner des courses et qui sait, trouver notre place si l'opportunité se présente."