Le maître du documentaire musical Christopher Nupen nous a quittés

Ensuite, il est invité à réaliser des films pour la BBC, et sa carrière s’accélère, notamment avec la sortie de Double concerto avec Daniel Barenboïm et Vladimir Ashkenazy. Ses relations étroites avec de grands artistes lui ont permis d’apporter un éclairage sensible sur des légendes de la musique classique, comme dans Jacqueline Du Pré In Portrait. The Trout Quintet de Schubert par Jacqueline du Pré, Daniel Barenboim, Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman et Zubin Mehta le 30 août 1969 au Queen Elizabeth Hall de Londres, a aussi été l’objet d’un film, qui est devenu une référence de la diffusion de musique classique. Le cinéaste s’intéresse aussi à des figures du passé qui ont marqué l’histoire de la musique : Paganini, Sibelius, Schubert ont fait l’objet de films documentaires.

Il questionne aussi la musique, sa portée, son rôle dans la société, à travers son film We want the light, qui interroge la portée de la musique dans les relations entre juifs et allemands.

Il se plonge aussi dans un essai autobiographique, où il évoque ses succès cinématographiques, ses grandes amitiés avec les musiciens qu’il suit, et aussi sa vie privée riche en rebondissements.