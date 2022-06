Le Maitre de Waha, sculpteur du Moyen-âge est exposé à Marche en Famenne

En parallèle de ses œuvres, des modèles qui ont inspiré le sculpteur sont également exposés. Ils se font le témoignage d’une évolution stylistique où les formes passent d’un relatif respect de l’anatomie, des drapés et des gestuelles vers des formes plus géométrisées et plus simples.

Si le Maitre de Waha est encore populaire aujourd’hui c’est parce qu’il a continué à inspirer de nombreux artistes après sa mort, comme Anto Carte, Jean Winance, Michel Stiévenart, Jean-Marie Strebelle, Marius Carion, Joseph Bonvoisin. Une partie de l’exposition leur est consacrée. L’entre-deux-guerres a vu naître des peintures et gravures inspirées de ces statuettes médiévales : la géométrisation des formes, leur originalité, jugée plus authentique, ont nourri les expressionnistes wallons.

Informations pratiques

Jusqu’au 31 août 2022

L’accès à l’exposition temporaire est compris dans le prix d’entrée du musée.

Famenne & Art Museum

Rue du Commerce 17 – 6900 Marche-en-Famenne