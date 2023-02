"Le Maître de musique" : le parcours semé d'embûches de Gérard Corbiau

Pendant 5 ans, rien n’est épargné à Gérard Corbiau qui lutte contre vents et marées pour monter son projet auquel personne ne croit : " Un film d’époque sur l’art lyrique ? Avec de la musique classique ? Et un chanteur d’opéra pour tenir le premier rôle ? Mais vous n’y pensez pas, ça ne marchera jamais ! " prophétisent les gens du métier, un rien méprisant.

Malgré cette farouche opposition, le réalisateur s’accroche. Au bout d’un parcours semé d’embûches, Corbiau réussit à tourner Le Maître de Musique, une production 100% belge, financée en grande partie par la RTBF.

Produire un film de cinéma, c’est alors une grande première pour la Radio-Télévision de service public qui, il faut bien le dire, a délié les cordons de sa bourse sans grand enthousiasme. Au Boulevard Reyers, on avançait plutôt à reculons devant cette entreprise jugée hasardeuse et trop risquée. Au dernier moment, on a finalement dit " oui " après beaucoup de " non "… et sans vraiment y croire. Sorti sur les écrans le 21 mars 1988, ce long métrage sur l’histoire d’un chanteur d’opéra qui abandonne la scène, pour transmettre son savoir à de jeunes élèves, fait immédiatement sensation. Le Maître de Musique est un très grand succès populaire.