Le maïs, une plante tropicale devenue indispensable à l'élevage, mais inadaptée aux sécheresses.

Cultivé à partir du 17e siècle en France, le maïs a "d'abord été confiné dans le sud-ouest, la région la plus chaude de France et la plus humide", des conditions qui lui sont favorables, explique Christian Huyghe, directeur scientifique Agriculture de l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae).

C'est grâce au travaux d'hybridation "à la fin des années 1940", que la plante tropicale a pu gagner "des climats un peu plus frais", poursuit-il.

A partir de la fin des années 1960, les superficies récoltées explosent, selon des données de la l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Aujourd'hui la culture du maïs représente près de 3 millions d'hectares, sur les 28 millions d'hectares de surface agricole du pays.