Le maire de Virton, François Culot démissionne

François Culot, le maire de Virton, a annoncé vendredi soir sa démission. Il quittera ses fonctions en octobre prochain. C’est le journal l’Avenir du Luxembourg qui a diffusé l’information. Il quitte ses fonctions pour des raisons personnelles. Sa femme connaît des problèmes de santé et il souhaite passer plus de temps à ses côtés. François Culot ne souhaite pas s’exprimer à la presse ce week-end.

Il a donc annoncé sa volonté de démissionner vendredi soir. Une annonce faite aux membres du collège communal et à ses partenaires Écolo et PS. Le groupe Ecolo qui a d’ailleurs réagi en diffusant un communiqué de presse.

"Écolo-Virton salue la volonté de François Culot de se rendre davantage disponible pour son épouse et ainsi de quitter la fonction de Maire qu’il affectionne particulièrement, et leur souhaite de bien profiter du temps retrouvé, avec la bonne humeur et la complicité qu’on leur connaît […]

Écolo-Virton souhaite que les semaines prochaines amorcent une transition douce vers un Collège remanié qui aura la tâche de poursuivre la feuille de route de l’équipe, de continuer les projets en cours, d’achever ceux qui peuvent l’être et de préparer l’avenir de la ville et de ses habitants".

C’est Vincent Wauthoz, le 1er échevin, qui devrait devenir le nouveau mayeur jusqu’aux élections communales d’octobre 2024.