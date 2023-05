Le maire de Portsmouth choisit un titre de Metallica pour son investiture

Le nouveau maire de Portsmouth, au Royaume-Uni, a adopté une approche peu conventionnelle lors de sa cérémonie d'investiture, en utilisant "Eye of the Beholder" de Metallica comme bande-son.

Le mardi 16 mai, le maire de Portsmouth, Tom Coles, s'est dirigé vers le podium au son du morceau de "...And Justice for All". Le contraste entre l'apparat de la cérémonie et le morceau de thrash était plutôt cocasse.

Lors de son discours, le nouveau lord-maire a aussi récité un passage en klingon, la langue de Star Trek, ce qui a suscité quelques sourires dans l’assemblée. M. Coles a simplement déclaré à la BBC qu'il avait fait "ce qu'il aimait".

"Cela s'est bien passé avec le public, j'ai eu de très bons retours", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était "un grand fan de heavy metal".

A propos de "Eye of the Beholder", Coles a expliqué : "C'est une bonne chanson pour entrer dans la salle. Il y a une petite montée en puissance, puis un bon rythme, c'est une super chanson."