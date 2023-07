Le maire de Plymouth accusé à tort par des fans de Rod Stewart

Le maire de Plymouth a reçu des insultes de la part de fans de Rod Stewart après que le concert du chanteur a été écourté.

Il aurait "quitté la scène en trombe" après une coupure d’électricité survenue juste avant son rappel avec le titre "Sailing", pour respecter le couvre-feu de 22h30, lors d’un concert au Home Park de Plymouth le 24 juin.

Mark Shayer, maire de Plymouth, a déclaré à Plymouth Live : "J’ai commencé à recevoir des appels téléphoniques, de nombreuses personnes m’ont appelé. J’ai même reçu des injures dans mon magasin local".

Il a ajouté : "Je suis horrifié d’être impliqué. Dire que j’ai empêché Rod Stewart de chanter l’une de mes chansons préférées, le jour de la fête des forces armées, c’est ridicule. Je suis livide".

Le père de M. Shayer était dans la Royal Navy et des lignes de "Sailing" sont citées sur sa pierre tombale. "Alors comment pourrais-je empêcher un moment aussi important ? "

Un porte-parole du conseil municipal de Plymouth a déclaré : "Malgré les rumeurs sur les réseaux sociaux et les rapports inexacts et non fondés en ligne, le conseil municipal de Plymouth et Home Park n’ont pas demandé à Rod Stewart d’interrompre son concert samedi soir. Toute allégation selon laquelle le maire aurait demandé à l’artiste de s’arrêter est également fausse. Le maire n’était pas présent au concert".

Ironiquement, l’incident s’est produit le même jour que le concert de Lana Del Rey à Glastonbury, au cours duquel l’électricité a également été coupée pour respecter un couvre-feu.

Le courant a été coupé alors qu’elle en était à la moitié de son morceau "White Mustang". Elle était arrivée sur scène avec une demi-heure de retard, expliquant son retard par le fait qu’elle était allée chez le coiffeur.

Récemment, Rod Stewart a annoncé qu’il laisserait le rock 'n' roll pour la musique swing après avoir terminé sa longue tournée de 2023.

"Je ne prends pas ma retraite", a-t-il déclaré à Charlie Stayt, animateur à la BBC. "Je viens de faire un album de swing avec Jools Holland, qui sortira l’année prochaine, alors je veux aller dans cette direction. Je veux juste laisser le rock 'n' roll derrière moi – pour un certain temps, peut-être".