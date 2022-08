Le maire de Naples veut faire de Dries Mertens un citoyen d’honneur de la ville : "Tant de demandes, c’est une reconnaissance légitime"

Ça n’a jamais été un secret pour personne, Dries Mertens a chéri le temps passé du côté de Naples. Débarqué en 2013 chez les pensionnaires du Stade Diego Armando Maradona, le Diable Rouge aura passé près de dix ans sous les couleurs du Napoli. Mais incapables de trouver un accord à la fin du contrat de Mertens, le club et le joueur ont décidé de mettre fin à la romance.

Un déchirement pour Mertens qui a publié une touchante vidéo d’adieu sur ses réseaux sociaux dans laquelle il répétait tout son amour pour le club, la ville et ses habitants. Il annonçait également qu’il allait conserver sa maison située dans la ville pour pouvoir y revenir le plus souvent possible. Une autre de ses fiertés est d’avoir vu son fils naître il y a quelques mois à Naples.

Du côté des supporters et des habitants de Naples, le dévouement de l’ancien du PSV a marqué. Le meilleur buteur de l’histoire du club était adoré par les tifosi. A tel point que le maire de la ville de Naples Gaetano Manfredi a annoncé qu’une procédure pour octroyer le titre de citoyen d’honneur de la ville de Naples à Dries Mertens allait être lancée.

"J’ai reçu de nombreuses demandes de la part des conseillers municipaux et de nombreux citoyens, qui ont tous été frappés par le lien de Mertens avec la ville, qui se manifeste également par son désir de conserver sa maison à 'Posillipo'. Face à tant de demandes, c'est une reconnaissance légitime", a déclaré le maire en marge de la session du jour au conseil municipal.

"Pour tout ce qu’il a représenté, et représente, pour le Napoli, pour le lien particulier qu’il a su tisser avec les Napolitains, pour avoir décidé de garder sa maison dans notre ville : nous accorderons la citoyenneté d’honneur à Dries Mertens", a ensuite déclaré sur Twitter Gaetano Manfredi.

En attendant de peut-être un jour refouler la pelouse du Stade Diego Armando Maradona, cette fois sous le maillot d’une autre équipe que le Napoli, le Diable Rouge peut une nouvelle fois contempler la marque qu’il a laissée sur la ville.