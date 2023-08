Quelles pourraient être les conséquences du probable décès d’Evguéni Prigogine sur le terrain en Ukraine ? On sait que Wagner a été très actif sur le terrain, notamment à Bakhmout.

"Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’influence. L’armée ukrainienne est assez forte. En fait, tous les experts nous donnaient au départ, au début de la guerre, quelques semaines face à l’agression russe. Et depuis maintenant plus d’un an, nous défendons avec succès notre territoire contre cette agression russe.

Alors évidemment, nous continuons d’être prêts à lutter pour défendre notre territoire contre Prigogine ou qui que ce soit d’ailleurs. Que ce soit Prigogine ou quelqu’un d’autre, peu importe, je préfère qu’ils s’entretuent eux-mêmes en Russie. C’est d’ailleurs arrivé le jour de notre indépendance. C’était la fête pour nous. Donc ça n’a pas d’influence en ce qui concerne le territoire ukrainien. Mais c’est peut-être un signal important pour la Russie.

Il y a toute une série de rumeurs qui courent aujourd’hui en Russie et je pense que c’est une bonne chose parce que la population russe est en train de s’interroger. La population russe, en fait, se pose la question de savoir pourquoi… pourquoi les marques mondiales qui vendaient leurs produits et leurs services en Russie ont quitté la Russie. Pourquoi les Russes ne sont plus bienvenus de par le monde ? Pourquoi le monde a-t-il fermé ses portes aux Russes ?

Et la population russe va se poser la question de savoir pourquoi un père, un frère, un fils a dû perdre sa vie ainsi dans cette guerre d’agression. Et le gouvernement russe sera finalement interpellé, me semble-t-il, par sa population. Et donc je pense qu’on voit qu’il y a toute une série de mouvements, de rumeurs. Ce n’est pas simple aujourd’hui en Russie.

[…] Un tout dernier message si vous le voulez bien. Nous défendons aujourd’hui, pas uniquement notre territoire, notre terre natale, nos enfants, nos familles, mais nous défendons des valeurs communes, des principes communs. Nous ne défendons pas simplement l’Ukraine, mais le monde démocratique. Il est donc très important de nous soutenir.

Merci mille fois à toutes ces personnes, à tous ceux qui nous ont soutenus. C’est important, c’est absolument vital et il est essentiel que nous soyons ensemble dans ce combat. Encore une fois, mille fois merci pour votre soutien."