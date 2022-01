Depuis Visé, Anne a un avis contraire : “Le maillot intégral, ça me dérange. Je pense que la demande a été faite pour une question de religion. Quand on va dans un pays, on respecte les règles de celui-ci. Mon mari s’est vu refuser l’entrée d’une piscine à cause de son maillot short. Mais même si celui-ci était autorisé, je refuse quand même le burkini. Pour une question médicale, oui, mais pour le reste, non. Il y a des piscines en Belgique, qui réserve un créneau horaire pour les femmes musulmanes, je trouve ça dommage d’en arriver là.”

