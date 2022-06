Le maillot de bain inclusif s’adapte (enfin) à toutes les morphologies !

Bandeau, triangle, ou balconnet ? Culotte, string, ou tanga ? Il y a quelques années, il n’y avait pas trente-six solutions pour parader en maillot de bain sur la plage. Une époque révolue, puisqu’il est aujourd’hui possible de choisir entre mille et un modèles, mieux adaptés à la diversité des corps des femmes. Les plus grandes marques de swimwear, comme Darjeeling, Triumph, ou Aubade, proposent des maillots ajustés aux poitrines les plus généreuses avec des triangles armaturés ou des corbeilles plus profondes, et des culottes et shortys taille (très) haute souvent inspirés du shapewear pour maintenir et sculpter sans renier sur le design.

Mais c’est Kim Kardashian qui s’impose aujourd’hui comme une pionnière en la matière – hors marques spécialisées – avec le lancement au printemps dernier de sa première collection de maillots de bain Skims. Minimaliste, la large gamme de produits est bluffante d’inclusivité, comprenant non seulement les traditionnels bikini et une-pièce, eux-mêmes déclinés en plusieurs versions, dont un modèle à manches longues, mais aussi des combinaisons, des shorts, des jupes, des T-shirts, et même de boléros de bain. Et on ne parle pas de beachwear, mais bel et bien de pièces destinées à nager, bronzer, ou chiller. Largement de quoi convenir au plus grand nombre.

Etam et les maillots extensibles

Dans un autre style, mais toujours en faveur d’une mode plus inclusive, c’est Etam qui s’est récemment démarqué avec la collection de maillots de bain extensibles "One Size" adaptée à (absolument) toutes les tailles. Utilisant une matière texturée composée de 97% de polyamide recyclé, les pièces de cette collection d’un nouveau genre, déclinée en plusieurs couleurs et formes, s’étirent pour convenir à toutes, et sculpter la silhouette sans l’oppresser. Une innovation qui n’est pas sans rappeler que la 'taille unique' s’impose aussi progressivement en prêt-à-porter.