Le magnifique but du milieu de terrain de Pedro Goncalves face à Arsenal

Pedro Goncalves a sans doute inscrit le but de la soirée sur la pelouse d’Arsenal. Le Portugais a égalisé à l’heure de jeu d’un magnifique lob du milieu de terrain après avoir vu Aaron Ramsdale un peu trop avancé, sans doute surpris par la perte de balle des Gunners.

Après le partage (2-2) lors du match aller à Lisbonne, le Sporting a récupéré grâce à ce but toutes ses chances de se qualifier.

Granit Xhaka avait ouvert la marque à la 19e pour les Gunners à la suite d’une frappe de Martinelli repoussée par le gardien lisboète.

Arsenal avait perdu Tomiyasu et Saliba en première mi-temps, sortis blessés et remplacés par White et Holding.

Le but de Pedro Goncalves a été utile en plus d'être magnifique puisque le Sporting a réussi à arracher les tirs au but et s'est montré plus fort que les Gunners dans l'exercice, profitant du raté de Martinelli pour se qualifier pour les quarts de finale.