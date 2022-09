Le magnifique but du magicien Memphis Depay, qui met dans le vent un adversaire grâce à son geste signature

Tous ses adversaires connaissent son dribble favori et pourtant… Titularisé pour la deuxième de la saison en Liga avec le FC Barcelone, Memphis Depay a une nouvelle fois régalé le public du Camp Nou. Sa victime du jour ? Le pauvre John Nwankwo, défenseur d’Elche, bon dernier du championnat espagnol.

Après un premier but de l'inévitable Robert Lewandowski, comme un poisson dans l’eau au Barça, Depay, d’humeur généreuse, a offert à ses supporters un magnifique show.

41e minute de jeu. Le Néerlandais, dos au but, reçoit un ballon de Balde et, d’un éclair de génie, contourne son adversaire avant de placer une frappe violente du gauche sous la barre de Badia (2-0). Ce geste venu tout droit du futsal, il l’avait déjà réalisé face à l’Inter Miami en présaison (victoire 0-6) et lorsqu’il évoluait sous les couleurs de l’Olympique lyonnais à l’époque.

Face à une équipe d’Elche réduite à… neuf depuis la pause, le FC Barcelone ne s'est finalement imposé "que" trois buts à zéro grâce notamment à nouveau doublé de Lewa. Le Polonais, auteur de 8 buts après 6 journées, porte actuellement le Barça au sommet de la Liga (16/18) en attendant le choc de dimanche entre l’Atlético et le Real Madrid.