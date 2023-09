Le magicien Djoko est de retour : Novak Djokovic met le public - et la balle - dans sa poche à l'US Open

Privé d'US Open en 2022, Novak Djokovic a retrouvé Flushing Meadows avec énormément d'entrain et d'envie cette année.

D'ores et déjà qualifié pour les quarts de finale et assuré de retrouver la place de N.1 mondial aux dépens de Carlos Alcaraz, Djoko débarque sur les courts new-yorkais avec le sourire et assure le show.

Dernier exemple en date : dimanche, lors de son huitième de finale face à Borna Gojo, Novak Djokovic a profité d'une balle aérienne signalée out pour montrer ses talents de magicien et amuser le public en la faisant retomber directement dans sa poche.

Un sacré exercice de précision !