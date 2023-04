"Le Mage du Kremlin" : "Poutine joue sur la nostalgie de la brutalité et de la souffrance" selon Giuliano da Empoli

Le roman retrace l’histoire de trois personnages, de père en fils, trois générations qui balaient l’Histoire russe : de l’aristocratie tsariste, à l’obéissance soviétique, puis à celle de la Russie que l’on connaît aujourd’hui dominée par Poutine.

"C’est un des aspects qui fait que je me suis éloigné de la vraie histoire de Vladislav Sourkov. Avec mon personnage Vadim Baranov, j’avais envie de montrer à travers la transmission de trois générations, ce parcours historique d’un siècle et demi bien que je n’aie pas la prétention de résumer toute l’histoire de la Russie et de l’Union soviétique au cours de ces derniers siècles. J’avais envie de mettre en lumière cette société qui de façon périodique, a la tentation de balayer ce qui a précédé pour remettre tout à zéro. Les périodes de libération sont aussi celles où les gens perdent leurs repères. Au début des années 90, d’énormes fortunes se sont construites mais la majorité du peuple et le système soviétique étaient en déchéance. Les salaires et les retraites n’étaient plus payés, la violence dans Moscou était effarante. Tout s’est effondré. Il est naturel face au chaos qu’il y ait une poussée dans la société pour revenir à un leadership autoritaire, à une structure bonne ou mauvaise. Mon personnage énonce que le destin des Russes est d’être gouverné par les héritiers d’Ivan le Terrible. La rhétorique de Poutine est ce système de pouvoir où la seule façon de gouverner la Russie, c’est 'avec une poigne d’acier'".