"Le mage du Kremelin" de Giuliano Da Empoli, un roman glaçant qui nous plonge au cœur du pouvoir russe

Sophie Creuz nous présente un roman qui fait écho à la guerre en Ukraine. L’énigmatique "mage du Kremlin", éminence grise de Poutine, est un personnage trouble, décrypté dans ce récit très documenté de Giuliano Da Empoli. Glaçant ! Un roman glaçant qui nous plonge au cœur du pouvoir russe.

"Le mage du Kremlin", autrement dit, le Raspoutine du nouveau Tsar. Ce Tsar, c’est évidemment Poutine. Et ce roman-vrai, nous apprend qu’un homme de l’ombre, un communicant a façonné son image pour donner à la fadeur du fonctionnaire du KGB qu’il était, cette inquiétante présence que l’on connaît. Cet homme de l’ombre, c’est Vladislav Sourkov, qui existe réellement et auquel Giuliano Da Empoli donne une dimension de personnage de fiction politique. Ce n’est donc pas un roman que nous lisons, même si cela en a la forme. Tout y est vrai : les personnages, les situations sont réelles, seuls les dialogues sont inventés.

C’est évidemment un livre extrêmement interpellant, à tous égards, parce que le portrait du système Poutine, mis en place depuis vingt ans, apparaît très clairement, et depuis le début. Apparaissent aussi clairement sa vision, sa morale très particulière mais aussi son arrogance et sa lucidité sur la faiblesse de l’Occident et ce mépris à l’égard du reste du monde, et de la Russie en particulier.

L’Europe aurait donc pu anticiper ce qui se passe aujourd’hui ? C’est en tout cas ce qu’on se dit en lisant ce thriller politique qui éclaire l’envers du décor : cette mise en scène de la réalité, ces mensonges martelés qui empruntent à la fois aux méthodes de la télé-réalité à la Berlusconi et aux pires vestiges soviétiques, dans une sorte de quadrature du cercle entre le champagne et le goulag.

Un roman-document qu’on lit comme une tragédie romaine

Ce Mage du Kremlin, ce Sourkov appelé ici Baranov, l’a très bien compris. Il vient du théâtre et de la télévision, c’est un homme cultivé mais c’est un idéologue fasciste, il s’est appuyé sur le ressentiment de Poutine, en donnant de la prestance et une légitimité à son autoritarisme brutal, en corrigeant son lexique grossier. "Aller buter les terroristes jusque dans les chiottes" devient : "verticalité du pouvoir", et totalitarisme se traduit par "démocratie souveraine". Des mots nobles pour maquiller des actes d’une violence inouïe. Plutôt que de châtier les soldats sanguinaires, on les décore et on transforme leurs exactions en actes héroïques.

On lit donc ce roman-document avec effroi, et comme une tragédie romaine, ceux qui ont porté Poutine au pouvoir ont été dégommés ou emprisonnés, et le venin a été versé dans l’oreille des dirigeants européens, à coups de dollars, de manipulations, de cyberattaques, de soutien aux mouvements extrémistes de tous poils dans le seul but de déstabiliser nos gouvernements, et créer le mythe d’une Russie toute-puissante qui tire les ficelles. Le but, lit-on dans ces pages, n’est pas de prendre le pouvoir mais d’instaurer le chaos.

Et il fallait certainement passer par une forme romanesque pour que cela frappe les esprits, comme si les faits seuls ne nous permettaient plus de voir ce qu’il y a derrière, la puissance noire qui sous-tend toute cette mise en scène.

Un roman prophétique ?

Giuliano Da Empoli est d’ailleurs à la fois romancier et essayiste, et il connaît bien le pouvoir pour avoir été conseiller de Matteo Renzi. Et il a des lettres, il nous montre que Poutine poursuit la chimère d’une mythologie très russe, celle du Bien et du Mal telle qu’on la trouve chez Dostoïevski avec ces figures d’hommes convaincus de leur mission, qui brandissent le Bien avec le tranchant d’une hache sanglante. Poutine, écrit l’auteur, incarne ce " pouvoir à l’état pur ".

Il nous brosse le portrait d’un homme embaumé de son vivant, solitaire, paranoïaque, travaillant la nuit, obligeant ses conseillers à suivre son rythme. C’est cela qu’est devenu le tsar ; ou peut-être est-il ainsi depuis le début ; "le seul trône qui lui apportera la paix, est la mort" dit le mage du Kremlin.

Ce livre annonce précisément ce que vit l’Ukraine, pays martyrisé, affamé, détruit à plusieurs reprises par le voisin russe, depuis plus d’un siècle. Or ce roman a été terminé il y a un an, mais on a l’impression que l’encre est à peine sèche. A lire donc, d’urgence, pour comprendre, hélas, ce qu’il y a dans la tête de Poutine.

"Le mage du Kremlin" de Giulano Da Empoli parait chez Gallimard.