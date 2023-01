Le magazine Nomade est à New York

Dans ce premier épisode de NOMADE World, Sofiane s'envolera tout droit vers les Etats-Unis avec un groupe d'adolescentes bruxelloises, dans le cadre du programme "Move For The World". Un dispositif de prévention et de lutte contre l'échec et le décrochage scolaire.

Objectif ? Permettre aux jeunes des quartiers socio-économiquement fragilisés d’embarquer pour une mission internationale culturelle, éducative et citoyenne qui les encourage à découvrir le monde, s'investir dans des projets et ouvrir le champ des possibles pour leur avenir. En créant des espaces d'inclusion, le but est de renforcer la cohésion sociale et de "construire ensemble".

A ne pas manquer ce jeudi 12 janvier à 23h20 sur la Une. Et à revoir ainsi que les derniers épisodes sur AUVIO