Le Mac’s a 20 ans et fête son anniversaire avec l'exposition "Les Fabriques du cœur et leur usage"

Le Mac’s - le Musée des Arts contemporains - au Grand-Hornu fête ses 20 ans ! L’exposition anniversaire "Les Fabriques du cœur et leur usage" est conçue par Laurent Busine, le fondateur et l’ex-directeur du musée. Un raconteur d’histoires qui par quelques mots suscite l’émotion, induit la réflexion et titille le regard en tissant des liens formels et fondamentaux entre les œuvres.

Les salles sont autant de chapitres d’un livre qui narre l’histoire des hommes. Au fil du parcours, des thèmes de vie sont abordés : le commencement, la solitude, la maison, la table, la légèreté des chansons, les héros, le rêve du paradis, …