Le maad, un fruit sauvage, régale le Sénégal.

Il est spécialement populaire au Sénégal. On le vend à presque chaque coin de rue à Dakar. On le consomme accommodé avec du sel, du sucre ou du piment. Certains ont créé leur propre marque, qu'ils promeuvent sur les réseaux sociaux.

Il est une source locale de revenus pour ceux qui le récoltent, le transportent, le revendent ou le transforment.

Le maad est riche en fibres et en vitamines, dit Ndeye Khady Dia, nutritionniste. Elle déconseille d'avaler les noyaux difficiles à digérer et met en garde contre le risque d'étouffement chez les enfants.

Quelques clientes se pressent autour de l'étal de Dame Sarr, seau ou bassine en main. "Les clients sont au rendez-vous aujourd'hui et c'est tant mieux pour moi. Si je n'écoule pas toute la marchandise, je serai obligé de casser les prix demain car chaque jour qui passe, le maad perd un peu de sa qualité", explique-t-il, assis sous une tente parasol de fortune.

Dame, 28 ans, a séparé sa marchandise entre les plus beaux spécimens, qu'il vend au moins à 4200 francs CFA (six euros) le seau de 40 fruits, et les autres, qu'il cède à 2200 francs CFA (3 euros). Le carton de 20 kg, lui, peut coûter de 20.000 à 25.000 francs CFA (30 à 38 euros).

"Le maad est un investissement à gros risque. Il ne supporte ni le soleil ni la pluie et son transport est périlleux", avertit Djiby Sandika, délégué de marché et vendeur. "Il profite plus aux petits revendeurs, qui font de gros bénéfices", assure Dame Sarr.