Le lymphome : la troisième tumeur constatée chez l’adulte en termes de fréquence !

Les lymphocytes dorment dans les ganglions, qu’on trouve à différents endroits du corps. Lorsque les lymphocytes se développent de manière anormale et se multiplient trop, ils forment des tumeurs. Autrement dit, le lymphome est un cancer développé par les lymphocytes présents dans les ganglions, qui se manifeste à cause d’une multiplication anormale des cellules qui ne meurent plus. Il y a plusieurs types de lymphomes :

Les lymphomes hodgkiniens

Les lymphomes non- hodgkiniens.