Le Lycée Voyageur : une école du dehors itinérante qui parcourt la Wallonie

Une formule qui convient mieux à Thomas, élève du Lycée Voyageur, qu’une école secondaire classique : "Etant déjà un élève compliqué, j’avais du mal à rester assis […] On te donne juste les infos et tu dois les boire et le soir retenir. Ici, tu as l’impression d’être utile", explique-t-il à au micro de Ma Télé.

On accorde aussi une grande part à l’aspect humain avec un apprentissage constant sur soi, sur le respect et l’écoute des autres, dialoguer sans violence. Pour la coordinatrice, l’expérience de cette école itinérante revient à un "travail sur soi" que "beaucoup d’adultes ne font pas ou n’ont pas fait". "Ils doivent se confronter à la vie réelle pour se construire. Mais aucun cadre ne permet ça à l’école. L’objectif, c’est donc de redonner de la vie à l’école et de briser l’ennuie des élèves et professeurs", défend Marie De Muijlder lors d’une interview à Télésambre.

