Le Lycée Provincial de Soignies cherche des apprentis tailleurs de pierre

Le Lycée Provincial des Sciences et des Technologies (LPST) de Soignies propose une formation atypique aux élèves de secondaire : celle de tailleur de pierre. Un métier qui n’est pas forcément populaire auprès des jeunes et qui, pourtant, a besoin de mains d’œuvres.

Car ce métier est tellement rare que sur le marché du travail, il y a plus de demandes que de candidats. Pour cette raison, le Lycée Provincial des Sciences et des Technologies de Soignies propose à ses élèves de se former à cette discipline.

"On propose une formation de deux ans, avec une période de stage et deux jours d’école par semaine. L’idée est d’avoir un mix entre avoir un pied sur le terrain et avoir un encadrement pédagogique", explique Sonia Dupont, directrice de l’établissement.