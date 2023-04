Le Luxe se porte à merveille en pleine crise

La crise. Quelle crise? Si elle existe, elle n'est pas pour tout le monde. La preuve : le luxe se porte bien. LVMH, le premier groupe mondial du luxe, est même devenu l'entreprise la plus importante d'Europe. Elle vaut désormais plus de 500 milliards de dollars en bourse (453 milliards d’euros). C'est énorme. Et ce, malgré le COVID, la guerre en Ukraine, la fermeture de la Chine pendant trois ans pour cause de crise sanitaire (alors que c'est le premier marché de LVMH).

L'action LVMH est aujourd'hui valorisée 23 fois ses bénéfices par action, alors que la moyenne de la Bourse de Paris est de 13 fois les bénéfices. Elle n'est d'ailleurs pas la seule dans ce cas. L'action Hermès (concurrent du groupe LVMH) s'achète à 2 000 € pièce, si je puis dire. Et pire encore, l'action Hermès est valorisée 50 fois ses bénéfices. C'est ahurissant. Ce genre de chiffre en dit long sur l'état de l'économie de chaque côté de l'Atlantique. Aux Etats-Unis, les sociétés les mieux cotées, les mieux valorisées en bourse, sont les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazone et autres Microsoft. Et chez nous, dans notre vieille Europe, ce sont les valeurs du luxe, dont LVMH, qui arrive en tête.

Voir que le secteur du luxe est devenu aujourd'hui le secteur le mieux valorisé en bourse, en Europe en tout cas, c'est interpellant, surtout en pleine crise. C'est simple, LVMH est tellement plébiscité en bourse qu'elle arrive dans le top dix mondial en termes de capitalisation boursière. Avec ses 500 milliards de dollars de valorisation, la valeur de LVMH a dépassé celle de la carte Visa. Elle va sans doute vite dépasser la valeur de Tesla qui n'est qu'à 5 milliards de dollars de différence. Et le propriétaire des sacs Vuitton pourrait même bientôt dépasser en valorisation Meta, le nouveau nom de Facebook.