Le luffa, une nouvelle source d'énergie verte dans le viseur des chercheurs.

Publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ces travaux reposent sur la flexoélectricité, un phénomène physique qui se produit lorsque certains matériaux sont soumis à une pression. Face à cette pression, ledit matériau flexoélectrique répond en produisant une charge électrique. C'est ce qu'ont expérimenté les chercheurs chinois en modifiant la structure de l'éponge naturelle dérivée du luffa afin que celle-ci produise suffisamment d'énergie pour alimenter des diodes électroluminescentes.

"Lorsqu'une section de 6 mm d'épaisseur de cette éponge a été écrasée à la main, elle a généré jusqu'à 8 nanoampères d'électricité."

"Placée dans un circuit électrique doté de condensateurs capables d'emmagasiner la puissance de nombreux écrasements, cette éponge a pu brièvement alimenter six lampes LED", explique le magazine New Scientist, qui relaie les conclusions de cette étude.

De leurs côtés, les chercheurs se réjouissent : "Les développements que nous rapportons constituent un paradigme pour les capteurs et les collecteurs d'énergie verts et flexibles avec les avantages uniques de la légèreté, du faible coût et de la biodégradabilité totale."