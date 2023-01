Le "Lucky Girl Syndrome", la méthode d'autosuggestion qui affole TikTok.

Ce syndrome d'un nouveau genre s'est répandu comme une traînée de poudre sur TikTok. Le phénomène est tel qu'en quelques semaines seulement, il a engrangé près de 80 millions de vues sur le réseau social chinois. Difficile de remonter à la source de cette tendance mais l'une des vidéos les plus anciennes et les plus vues est attribuée à l'utilisatrice Laura Galebe.

Face caméra, la jeune femme explique que "le secret est de supposer et de croire avant que la preuve concrète n'apparaisse".

Dans la vidéo, vue près de 3 millions de fois et likée près de 500000 fois, l'utilisatrice précise être "l'une des personnes les plus chanceuses [qu'elle] connaisse". Elle ajoute : "J’ai les opportunités les plus folles qui débarquent comme de nulle part".

En moins de deux minutes, la jeune femme est parvenue à convaincre des millions de TikTokeurs, qui la remercient et entendent bien utiliser cette énergie pour faire le plein d'opportunités en 2023. Dans les commentaires, certains font également le lien avec la loi de l'attraction, qui porte sur la croyance selon laquelle on peut "attirer" des choses négatives ou positives par le biais de la pensée ou de la visualisation.