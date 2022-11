Le LSD : récit de la naissance d'une drogue absorbée involontairement par son inventeur Albert Hofmann

En avril 1943, le Suisse Albert Hofmann expérimentait pour la première fois, sur lui-même, le d-Lysergic Acid Diethylamide… Plus connu sous le nom de LSD-25 ou plus simplement LSD. La plus puissante drogue hallucinogène de l'Histoire.

Lors des cent ans d'Albert Hofmann, on croise des centaines de chercheurs en botanique, chimie, pharmacologie, neuropsychiatrie, sciences humaines,… mais aussi de nombreux artistes et stars du showbiz et des rescapés de l'époque psychédélique des années 60.

Les frontières entre chimie et hédonisme de la jeunesse sont en réalité bien poreuses.

Le LSD qu'il a mis au point, est en réalité un alcaloïde tiré de l'ergot de seigle. C’est le fameux 'acide' chanté par les Beatles en 1967, dans Lucy in the Sky with Diamonds. Malgré une consommation illégale et sévèrement punie, ce stupéfiant a marqué la culture populaire.

L'Heure H vous conte l'histoire hallucinante de cette molécule à la croisée des expérimentations scientifiques, artistiques et militaires, des premiers essais à son usage dans la déferlante psychédélique initiée par le professeur Timothy Leary.

Vertiges, sentiments d'angoisse, troubles de la vision, paralysie locale, hilarité, le scientifique suisse Albert Hofmann ressent ces effets à la fin de la synthèse de la molécule LSD-25 le 16 avril 1943. Par simple absorption inopinée d'une microdose de cette substance via la peau ou un frottement des yeux ou de la bouche, il est pris de visions kaléidoscopes et colorées pendant deux heures. Un trip qui se poursuivra à vélo et jusqu'à son retour à son domicile.