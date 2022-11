Le "Love International Film Festival Mons", nouvelle appellation de l’ancien "Festival du film d’amour"

Changement de nom pour le Festival de cinéma montois. Celui qui à ses débuts en 1984 s’appelait le "Festival International du Film d’Amour" fera peau neuf dès son édition 2023. Pour sa 38e édition, qui se déroulera du 10 au 18 mars, le rendez-vous deviendra le "Love International Film Festival Mons". L’amour restera donc le cœur de cible de la programmation. 70 longs métrages, dont de nombreux inédits sont annoncés.

Le festival s’est récemment redéployé dans le centre-ville de Mons avec la réouverture du Plaza Art devenu Plaza Arthouse Cinema. Les séances et activités sont proposées également au Théâtre royal de Mons et au complexe cinématographique Imagix Mons.

La nouvelle identité du "Love International Film Festival Mons (LIFF)" entend remettre au premier plan la thématique du festival, la diversité amoureuse et les relations humaines de notre époque, et la conjuguer avec la dimension internationale de plus en plus affirmée de l’événement. Les détails de la programmation, du jury et des invités du FIFF seront communiqués ultérieurement.