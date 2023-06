Le Louvre accueillera pendant 6 mois les chefs-d’œuvre du musée napolitain Capodimonte

Le visiteur passe du plus grand maniérisme italien et ses nuances de vert et de rouge aux clairs-obscurs et au réalisme subversif du Caravage ou à la violence paroxystique du baroque napolitain, comme "Judith décapitant Holopherne", d’Artemisia Gentileschi, femme peintre remise à l’honneur par certains musées, historiennes de l’art et médias, au cours des dernières années.