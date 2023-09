Le lourd tribut payé par les femmes sous Pinochet : témoignages de réfugiées en Belgique

(Attention, certains passages de cet article sont difficiles.)

Le 11 septembre 1973, il y a 50 ans, le gouvernement socialiste et progressiste du président Salvador Allende était renversé par un coup d’État militaire. C’était le début de la dictature du général Augusto Pinochet, qui durera 17 ans. Pendant cette période, plus de 3000 opposant·es seront assassiné·es et 40.000 personnes seront torturées. Ces violences incitent par ailleurs des centaines de milliers de personnes à fuir le pays.

C’est le cas de Carmen Sepulveda, qui habite aujourd’hui à Liège. "J’ai subi la violence de mon père, qui frappait ma mère et me frappait aussi. J’ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin un homme extraordinaire, qui est devenu mon mari. C’était un jeune révolutionnaire que je qualifiais volontiers de plus féministe que moi ! Il était engagé au sein du Mouvement de la gauche révolutionnaire (MIR), un parti d’extrême gauche chilien. Nous luttions pour que le Chili devienne un pays plus égalitaire. C’est un pays très riche, mais cette richesse ne profite pas à la population… Quand Pinochet a pris le pouvoir, nous nous sommes retrouvés en grand danger et nous avons dû fuir avec nos enfants en 1977."

La famille pose alors ses bagages en Belgique. "En 1981, mon mari a dû retourner au Chili. Il n’est plus jamais revenu : il a été assassiné là-bas. Je me suis retrouvée toute seule, en exil, à devoir élever nos enfants. J’ai été soutenue par une jeune étudiante de l’ULB, Denise Van Regemorter, grâce à une association qui mettait en contact les réfugié·es et des Belges qui pouvaient nous accueillir. Elle m’a aidée à avancer en tant que femme et mère dans un pays étranger."

Les commémorations autour des 50 ans du coup d’État au Chili sont particulièrement douloureuses pour Carmen Sepulveda : "J’ai perdu mon pays et mon mari. Même si cela fait 50 ans, les blessures restent ouvertes parce que nous n’avons pas obtenu justice. Cela a été très difficile et surtout pour les femmes : ils ont tué nos hommes et nous ont laissées seules dans cette situation." Augusto Pinochet est décédé en 2006 sans avoir été jugé par un tribunal.