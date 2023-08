Le loup en musique, de la Bête du Gévaudan à Fenrir, en passant par le loup des contes de notre enfance

Tout au long de l’été, nous vous proposons une demi-heure de promenade musicale thématique, concoctée par Francesco Biamonte de la RTS. "Quoi", c’est un petit essai radiophonique, où la musique nous parle de… Quoi ? De Quelque chose. D’un animal, d’un symbole, d’un objet, d’un mot. Une émission de Francesco Biamonte

Le loup, cette bête protectrice ou sanguinaire. La louve qui est à l’origine du monde romain et qui change le destin du monde. Il y a aussi les loups des contes de notre enfance. Le loup comme avatar du pédophile et du tueur en série.

Le 30 juin 1764, Jeanne est tuée par une bête sauvage. C’est la première victime de la bête du Gévaudan. La bête qui fit trembler la France au 18e. On parle d’un loup immense au pelage couleur café brûlé, au ventre d’un blanc sal et d’une tête gigantesque. C’est le début d’un long cauchemar pour les gens de la région. Elle n’a que 14 ans lorsqu’elle se fait dévorer. Jusqu’en 1767, la bête, ou sont-elles plusieurs, est responsable d’entre 88 et 124 morts. Cette histoire anime encore aujourd’hui l’imaginaire des écrivains et des illustrateurs.