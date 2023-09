Le loup à nouveau au cœur du débat politique ?

Depuis longtemps, le loup cristallise deux positions morales en regard de la nature. La nature doit-elle être sauvage de manière absolue ? Ou peut-elle être domestiquée ? Tout au long du 20e siècle, le débat ne vivait presque plus. Il existait dans nos contrées un équilibre entre environnement, êtres humains et animaux qui est aujourd’hui rompu.

Et la question se pose différemment. Est-ce le retour du loup qui rompt l’équilibre entre la nature et les troupeaux domestiqués par l’homme ? C’est ce qu’estiment actuellement des éleveurs de bétail. Ou est-ce l’homme qui vient rompre l’équilibre de la nature à l’état brut comme le défendent des protecteurs de la nature. Cette seconde position avait trouvé une résonance politique importante puisque le loup est devenu une espèce protégée grâce à la Convention de Berne sur la vie sauvage en 1979 et à la Directive habitats, adoptée en 1992, qui interdit de capturer ou de tuer délibérément des loups à l’état sauvage.

Mais la décision de protection a été prise à un moment où il n’y avait presque plus de loups. Face à la réalité actuelle, les responsables politiques de certains pays d’Europe doivent se repositionner. Ce qui ravive le débat. Ursula von der Leyen demande notamment la révision de ce statut d’espèce protégée.

Et chez nous, en Belgique, comment se positionne-t-on ? La concentration de loups sur notre territoire n’est pas suffisamment forte pour réactiver le débat. Mais le plan loup wallon 2020-2025 propose un compromis à la belge : une protection accrue du loup tout en indemnisant les éleveurs en cas d’attaque.