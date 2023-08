Le "loud quitting", l'autre versant du "quiet quitting".

On connaît le "quiet quitting". Mais voici une tendance dont on entend beaucoup parler cet été : le "loud quitting". Il ressemble beaucoup au premier tout en nageant à contre-courant de celui-ci.

Comme il semble loin le temps où, dans le monde du travail, le simple fait de remettre une lettre suffisait pour démissionner ! Aujourd’hui, et surtout depuis l’arrivée du Covid-19 et de toutes les mesures inédites que la pandémie a suscitées, de nombreuses attitudes ont été identifiées au sein des entreprises… Elles ont pour point commun de démissionner, que ce soit pour se prémunir de l’ennui et du bore-out en changeant fréquemment de boîte (le "quick quitting") ou parce que son job n’est pas (ou plus) en adéquation avec ses valeurs…