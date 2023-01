Le look "Succube chic" ou quand la mode et la beauté passent du côté obscur

Le mot "succube" prend son origine dans le nom donné au démon féminin qui séduit les hommes et abuse d’eux pendant leur sommeil.

Au début des années 2000, le look se popularise grâce à l’actrice Angelina Jolie, considérée comme la "bad girl" ultime à l’époque. La preuve avec le photoshoot "Born to be Wild" du magazine Elle, qui présente l’héroïne de "Tomb Raider" fixant la caméra, tête inclinée, avec le look qui deviendra la signature du "Succube Chic". Avec ses sourcils fins, ses pommettes saillantes et ses lèvres boudeuses, habillée de cuir et couverte de tatouages, Angelina Jolie est considérée comme la mère spirituelle des filles succube chics d’aujourd’hui.

Vers 2019, Gabrielle Bechtel, influenceuse et mannequin, reprend l’héritage et démocratise le look. Elle arbore à l’instar de ses consœurs, comme Cara Delevingne, des sourcils très fins, des traits creusés et un mulet. Mais ce n’est que depuis la fin de l’année dernière que le hashtag "Succube Chic" explose sur les réseaux sociaux, totalisant 411,5 millions de vues sur TikTok.

Consécration ultime pour le mouvement, Kylie Jenner, instigatrice des tendances chez les nouvelles générations, a repris ce look underground dans l’un de ses derniers posts sur Instagram. Bien loin de ses habituels looks polissés, Kylie Jenner montre des sourcils gris, un chignon ébouriffé, les yeux cernés de noir, des joues creuses, et affiche un regard mort à l’objectif.