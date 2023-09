Le long-termisme, l’idéologie qui façonne le débat sur l’IA

C’est la philosophie préférée de la Silicon Valley : le long-termisme, qui se concentre sur l’amélioration du bien-être à long terme de l’humanité plutôt que sur les humains d’aujourd’hui, explique que le débat autour de l’intelligence artificielle se soit focalisé sur l’idée de l’extinction des Hommes.

Elon Musk et Sam Altman, patron d’OpenAI (ChatGPT), ont fait sensation en signant des tribunes mettant en garde contre un risque d’extinction de l’humanité par l’IA… même si leurs critiques estiment qu’ils ont tout à gagner en affirmant aussi que seuls leurs projets pourront nous sauver. Et des critiques de plus en plus virulentes mettent en garde contre les dangers de cette philosophie et contre le fait que l’obsession de l’extinction à long terme détourne l’attention des problèmes actuels liés à l’IA, comme le vol de données et les algorithmes biaisés.

Le mouvement et les idéologies qui sont liées au long-termisme, comme le transhumanisme (l’idée d’augmenter l’être humain par la technologie) et l’altruisme efficace (produire le plus de bien possible), exercent une influence considérable dans les universités anglophones, d’Oxford (Royaume-Uni) à Stanford (Etats-Unis), et dans le secteur de la technologie.

De grands investisseurs de la tech comme Peter Thiel et Marc Andreessen financent des entreprises travaillant à prolonger la vie et d’autres projets liés à cette mouvance. Face à cela, ses détracteurs estiment que ce courant de pensée marginal exerce une influence bien trop grande sur les débats publics.