Le long des routes cyclables en France, les hébergements dédiés aux sportifs fleurissent.

Maisons d’hôtes, hôtels, campings ou encore chambres chez l’habitant : les offres d’hébergement fleurissent en France le long des routes cyclables, signe d’un essor sans précédent du vélotourisme, en particulier en Bretagne.

Quelque 22 millions de personnes déclarent pratiquer le vélo pendant leurs vacances. Si l'Allemagne est toujours la première destination mondiale pour le vélotourisme, la France est de plus en plus attrayante. Et l’hébergement est crucial pour accompagner le développement de cette pratique qui essaime à travers le pays, avec nombre d’itinéraires de balade, notamment en Bretagne.