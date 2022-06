Le long combat d’Amy Pieters après des mois de coma : "les médecins voient aussi des progrès"

Ce dimanche, Amy Pieters ne sera pas au départ du championnat des Pays-Bas. Elle ne défendra pas le titre acquis l’an dernier. La Néerlandaise mène un combat bien plus important. Dans le coma plusieurs mois après une chute à l'entraînement, l’ancienne championne d’Europe se bat pour retrouver un maximum de ses capacités. "Sa revalidation prend beaucoup de temps", témoigne son père.



La NOS, la télévision néerlandaise, l’a retrouvée dans la maison familiale. Dans l’extrait du reportage qui lui est consacré, on découvre la coureuse pour la première fois depuis son accident.



Dans une chaise médicalisée, le buste légèrement incliné sur la droite, Amy à le sourire quand elle regarde les images de son titre de l’an dernier. Le vélo n’est d’ailleurs jamais loin. Elle passe la semaine dans un centre de revalidation. De retour à la maison, elle regarde les courses à la télévision.



On ne sait pas jusqu’où la mènera sa guérison. "Elle a besoin d’aide pour tout", raconte son père. "Mais nous gardons espoir. Les médecins voient aussi des progrès. Cela prend juste beaucoup de temps. Elle a d'abord dû apprendre à respirer par elle-même, puis elle a dû apprendre à manger et maintenant elle mange complètement avec nous. Elle comprend de plus en plus quand on lui demande quelque chose. Puis elle acquiesce oui ou non. La prochaine étape est qu'elle réapprenne à parler".